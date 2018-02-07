Erdek yoluna giden sahil şeridi Tatlısu'da yaşayan Mehmet Karip isimli vatandaş tarafından Haberturk.com'un WhatsApp İhbar Hattı'na gönderilen video bu kadarına da pes dedirtti.

Görüntülerde Türkiye'nin büyüleyen tatil beldelesi yerini adeta bir çöplük yığınına bırakmış durumda.

Sorumsuzca denize atılan çöp ve pet şişelerin dalgalarla sahile vurması ve etraftan atılan çöpler, sahili çöplüğe çevirdi. Türkiye'nin en güzel tatil beldesinin bu vahim halini gören duyarlı vatandaş ise kaydettiği video ile duruma dikkat çekmek istedi.

İŞTE O TATİL BELDESİNİN İÇLER ACISI DURUMU

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