Tavuk suyu çorbası gribe karşı etkili mi?

12’nci yüzyılda Mısırlı bir doktor tarafından gribe ve soğuk algınlığına karşı ilaç olarak ilk kez önerilen tavuk suyu çorba yüzyıllardır her kış mevsimi yaklaştığında nesilden nesile umutla tüketiliyor.

Peki, gerçekten de tavuk suyu çorbasının soğuk algınlığına karşı koruyucu etkisi var mı? Vatan gazetesinin haberine göre; ABD’nin Nebraska Üniversitesi uzmanları bu teoriyi inceledi ve beklenen sonucu açıkladı: Evet var, ama doğru tarifle yapılırsa! ABD’li uzmanlara göre pişirme sırasında tavuktan salınan aminoasit sisteinin, kimyasal açıdan bronşit ilacına benziyor, çorbanın tuzlu suyu, öksürük ilaçları gibi etki gösteriyor.

İçine katılan patates, soğan ve havuç gibi sebzelerin yanı sıra maydanoz ve baharat karışımları da çorbanın bağışıklık artırıcı gücünü daha da etkin hale getiriyor.

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