ABD’de uçağın yolcu kabinine bir tavus kuşunu almak isteyen yolcu, ret yanıtıyla hayal kırıklığına uğradı. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre ABD’nin New Jersey Eyaleti’nin Newark Havaalanı’na giden adı açıklanmayan bir kadın yolcu “Uçuşlarda bana duygusal olarak destek veriyor” gerekçesiyle, tavus kuşuna da yanına almak istediğini söyledi. Ancak Amerikan Airlines uçağı, erkek tavus kuşunun vücudunun ve kuyruğunun çok büyük olduğu, diğer yolculara rahatsızlık vereceği gerekçesiyle bu talebi geri çevirdi. Israrlarına rağmen sonuç alamayan kadın, geri dönmek zorunda kaldı.

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