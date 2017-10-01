Tayanç Ayaydın imaj değiştirdi

Tayanç Ayaydın, önceki akşam eşi Sally Ghalayini'yle Nişantaşı'ndaydı. Cadde'nin haberine göre, gazetecileri görünce selam veren oyuncu, kazıttığı saçlarıyla ilgili, "Uzun saçtan bunalmıştım. Böyle daha rahatım." diye konuştu.

tayanç ayaydın