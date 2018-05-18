HT Magazin'den Arif Hür'ün haberine göre, ünlü şarkıcı, “Şarkının kafiyenin bozulduğu son bölümü için bir kelime istedim. Anlaşılan kendisine pay çıkarmış” deyip Açar’ı reklam yapmakla suçladı:



"Reklam yapma isteğiyle yapılmış bir açıklama"

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