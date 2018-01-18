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“Gelsen” desen, “evet hatalarımız oldu, sen de ben de anladık” desen, ben koşa koşa gelir elini öperim zaten. Unutma ben senin sana hayran olan seni idol olarak gören oğlunum ve bir gün kazandığın ödülünü senin yerine almaya gideceğim günü hep hayal ederek bekliyorum.