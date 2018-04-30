Tayland'da çevreciler lüks konut projesini protesto etti

- BBC Reuters'a konuşan Tayland polisi, protestolara yaklaşık 1250 kişinin katıldığını, gösterilerin "siyasetten çok çevresel konulara odaklandığını" söyledi.

Tayland'da 2014 askeri darbesinden bu yana görülen en büyük toplu gösterilerde, kutsal sayılan bir ormanlık alana hükümet yetkilileri ve yargı mensupları için inşa edilen lüks konutları protesto edildi. Chiang Mai kentindeki Doi Suthep dağında bulunan ormanlık alan, bazı Budistler tarafından kutsal sayılan bir tapınağa ev sahipliği yapıyor.

Doi Suthep aynı zamanda Tayland'ın kuzeyindeki en büyük yeşil alan.

Tay halkı, hükümet yetkilileri ve elit gruplara gösterilen özel muameleden uzun süredir rahatsız.

Ancak askeri rejimin altındaki ülkede 5'ten fazla kişinin toplanması yasak.

32 milyon dolarlık proje

Cunta rejimi altındaki Tayland'da ordu ve polis güçlerinin yetkileri geniş. Güvenlik müdahalesi endişesiyle uzun yıllardır protestolara rastlanmıyor.

32 milyon dolar değerindeki inşaat projesinin yarattığı infial ise, ülkede 4 yıldır görülen en büyük protestolara neden oldu.

Göstericiler, hükümete inşası süren binaları yerinden kaldırması çağrısında bulunurken, hükümeti aksi taktirde daha geniş protestolarla geri dönmekle tehdit etti.

- BBC Bazı protestocular konut projesinin havadan görünüşünü yansıtan bir pankart taşıdı.

Yerel Bangkok Post gazetesine göre, konut ve ofislerin inşaatı neredeyse tamamlandı.

Tay yetkililer, binaların hükümete ait topraklarda ve yasal olarak inşa edildiğini, projenin ulusal parkın bulunduğu alanı kapsamadığını savunuyor.

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