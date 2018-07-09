Tayland'da mahsur kalan çocuklardan en az ikisi kurtarıldı

Tayland'ın Chiang Rai bölgesinde mahsur kalan 12 çocuk ve antrenörlerinin çıkarılması için Pazar günü başlatılan operasyonda en az 2 çocuk kurtarıldı.
Reuters'a konuşan Chiang Rai Sağlık Bakanı Tossathep Boonthong, iki çocuğun çıkarılarak mağara yakınlarında bir ilk yardım noktasına götürüldüğünü söyledi. Çocuklar daha sonra bölgedeki bir hastanede tedaviye alınacak.
Aynı futbol takımındaki grup, 2 hafta önce Tham Luang mağarasının 4 km içinde sıkışmış, günler sonra da canlı bulunmuştu.
Ancak dalmayı öğrenmeleri gerekiyordu ve bu, aylarca buradan çıkamayabilecekleri anlamına geliyordu.
Yyetkililer, yoğun yağış sonucu mağaradaki su seviyesinin hızla arttığı endişesiyle daha fazla bekleyemedi ve onlarca deneyimli dalgıç, harekete geçti.
Yağış sezonu nedeniyle zorlaşan tehlikeli tahliye operasyonu toplamda 3 günü bulabilir.
Yolculuk, dalgıçlar için de tehlikeli aşamalar da barındırıyor.
Nitekim Cuma günü, çalışmalara katılan bir dalgıcın hayatını kaybettiği bildirildi.
Operasyonun başlatıldığını duyuran arama kurtarma ekibinin başındaki Narongsak Osottanakorn "Başka bir gün bugün kadar hazır olamazdık. Harekete geçmezsek elimizdeki fırsatı kaçıracağız" dedi.
Osottanakorn'ın açıklamasına göre, doktorların da kontrol ettiği çocuklar "fiziksel ve ruhsal" olarak operasyona hazır.
Mağaranın girişinde çok sayıda gönüllü ve medya çalışanı toplanmış durumda.
Ancak yağış sezonu daha yeni başladı ve sel suları önümüzdeki günlerde operasyonu daha da zorlaştırabilir.
Hem mahsur kalanlar, hem de aileleri en kısa sürede buradan çıkarılmaları gerektiği konusunda hemfikir.
Önümüzdeki günlerde yağmur artacak ve içerideki suyun boşaltılması için pompalarla yürütülen çalışmalar daha da zorlaşacak.
Dalgıçlar, çocukları buradan çıkarmak için zifiri karanlıkta yüzecek, tırmanacak ve dalış yapacak.
Her çocuğa mağaradan çıkması için iki dalgıç eşlik edecek.
Dönüş yolculuğu yaklaşık 6 saat sürecek.
Operasyonun en zorlu anı, dönüş yolunun ortasındaki "t-kavşağı" olacak.
Bu kavşak o kadar dar ki, dalgıçların burayı geçmek için hava tanklarını da çıkarmaları gerekecek.
Daha sonraki aşamada dalgıçlar, "ileri üs" olarak belirlenen noktada dinlenecek.
Operasyon, dalgıçların çocukları yürüyerek mağaradan çıkarması ile son bulacak, grup, tedavi için Chiang Rai şehrindeki bir hastaneye sevk edilecek.
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