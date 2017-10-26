Tayland'da geçtiğimiz Ekim ayında hayatını kaybeden Kral Bhumibol Adulyadej'in beş gün sürecek cenaze töreni başladı. Tören için onbinlerce kişi başkent Bangkok'ta bir araya geldi.
Cenaze törenine dün, kraliyet sarayında yapılan dini ayinle başlandı. Bugün ise 88 yaşında ölen Kral Adulyadej'in cenazesinin yakılması bekleniyor. Kral'ın cenazesi oğlu Maha Vajiralongkorn tarafından yerel saatle 22.00'de (TSİ 18.00) ateşe verilecek.
Cenaze törenin ikinci kısmında Kral Adulyadej'in külleri 200 asker tarafından çekilen 18. yüzyıldan kalma, 14 ton ağırlığındaki iki tekerlekli cenk arabasıyla saraya taşınacak.
Tören için Tayland'ın tamamından toplam 250 bin kişinin Bangkok'a gelmesi bekleniyor. Başkente ulaşan kişilerin geceyi sokaklarda geçirdikleri ve Kral'ın portresini taşıdıkları bildirildi. Törene Tayland halkının yanı sıra, 40'tan fazla ülkenin kraliyet temsilcileri de katılacak.
Perşembe gününü resmi tatil eden Tayland'da birçok işyeri ve dükkanın cenaze töreni için kapatıldığı belirtildi. Ayrıca törenler için şehrin tarihi merkezine giden tüm yollar kapatıldı ve Taylandlılardan siyah giyinmeleri istendi.
Tayland'ın ölen kralı Bhumibol Adulyadej'in cenaze töreni
Tayland'ın ölen kralı Bhumibol Adulyadej'in cenaze töreni
Geçtiğimiz yıl 13 Ekim'de hayatını kaybeden Kral Adulyadej'in ardından 1 yıllık resmi yas ilan edilmiş ve cenaze töreni için hazırlıklar yapılmaya başlanmıştı. Bu hazırlıklar kapsamında, kraliyet sarayının yanına yeni bir ölü yakma merkezi inşaa edilmişti.
Yıllardır politik karışıklık ve askeri darbelerle mücadele eden Tayland'da, Kral Adulyadej istikrar figürü olarak görülüyordu.
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