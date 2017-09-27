Tayland'ın devrik Başbakanı Yingluck Shinawatra, ihmal davasından 5 yıl hapis cezası aldı.

Tayland'ın devrik lideri Shinawatra, pirinç sübvansiyonuyla devleti zarara uğratmak nedeniyle ülkenin en yüksek mahkemesi tarafından suçlu bulunarak 5 yıl hapse mahkum edildi.

Tayland Yüksek Mahkemesi, cunta yönetimi tarafından kendisine karşı açılan ihmal davasında verilecek karar için mahkemeye gitmemesi üzerine Shinawatra için tutuklama kararı almıştı. Shinawatra'ya yakın bazı kaynaklar devrik başbakanın ülkeden kaçtığını bildirmişti. Eski başbakanın hasta olduğunu ve mahkemeden kararın ertelenmesini istediğini söyleyen Shinawatra'nın avukatı, mahkeme heyetinin karar duruşmasını 27 Eylül'e ertelediğini, Shinavatra'nın kaçma şüphesine karşı tutuklanmasını istediğini bildirmişti.

Shinawatra'nın hükümeti 2014'te yapılan askeri darbeyle indirilmişti.