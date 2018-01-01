Tayland'ın güneyindeki Hat Yai şehrinde yaşayan ismi açıklanmayan talihsiz kadın ucuz estetiğin kurbanı oldu.

The Sun'ın haberine göre; burun estetiği ameliyatı (rinoplasti) olan kadının burnuna daha iyi bir şekil vermek için implant takıldı. Enfeksiyon kapan genç kadının silikon implantı cildi delerek, iki gözünün ortasından dışarıya çıktı.

Yaşadıklarının ardından kliniğe geri dönen ve meydana gelen sorunun düzeltilmesini isteyen genç kadın, kliniğin kendisine yardım etmeyi reddettiğini iddia etti.

Yardım bekleyen çaresiz kadın, Bangkok'ta bulunan başka bir estetik cerrahi hastaneye gitti.

Hastanede tedavi altına alınan kadının enfeksiyonu tedavi edildi, implantı alındı. Ancak talihsiz hastanın burnundaki implantın yerinde boşluk kaldı. Boşluğun giderilmesi için tedavi yöntemine karar verilmesi bekleniyor.

Taylandlı kadın, endişe veren deneyimini ve fotoğraflarını sosyal medyayla paylaştı. Fotoğrafları birçok kozmetik cerrahi merkezi de, diğer kadınları ucuz kozmetik cerrahinin tehlikeleri konusunda uyarmak için paylaştı.

Silikon implantlar, kişinin yüzünü, yanaklarını veya burun şeklini değiştirmek için kişiye özel tasarlanan kozmetik cerrahi işlemidir. Silikon implantlarda diğer prosedürlerin aksine, kıkırdak veya kemik gerekmez.

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