Taylor Swift Grammy’den eli boş dönebilir

Geçtiğimiz hafta MTV Avrupa Müzik Ödülleri'nden eli boş dönen Swift'in, 28 Ocak'taki Grammy ödüllerinde de jürinin boykotuna uğrayabileceği konuşuluyor.



Bu yıl Grammy jürisinde, Swift'in şarkılarında sert göndermeler yaptığı Kanye West, Calvin Harris ve Katy Perry ile çalışan müzisyenler yer alıyor.

Güzel şarkıcının rakiplerini aşağılamasından rahatsızlık duyan jüri üyelerinin, törende Swift'e ödül vermeyeceği söyleniyor.



The Sun'a konuşan bir müzik otoritesi, "Jüride yer alan birçok kişinin 'Reputation' albümünden hoşlanmadığı ortada" dedi.

Taylor Swift