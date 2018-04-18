Dünyaca ünlü pop şarkıcısı Tylor Swift sürekli fanlarıyla sorun yaşıyor! Daha önce kapısının önünde selam vermediği için fanlarından hakaret işiten genç yıldızın geçtiğimiz günlerde Beverly Hills’teki evine girmeye çalışan bir fanı tutuklandı.



TMZ’nin haberine göre, 38 yaşına takıntılı bir fanı Taylor’ın evinin duvarına tırmanırken güvenlik görevlileri tarafından fark edildi ve polise haber verildi. Olaylar esnasında şarkıcının evde olmadığı kaydedildi.



PageSix’in haberine göre ise, geçtiğimiz hafta Justin Christoph Lilly adındaki bir diğer fan aynı olaydan tutuklandı.

Habere göre yakalanan fanlar polise, bunu yapmaktaki amaçlarının sadece Taylor Swift’le görüşmek olduğunu bir şey çalmak veya zarar vermek olmadığını söyledi.

Ünlü şarkıcının deniz kenarındaki evinin değeri 17 milyon dolar değerinde.