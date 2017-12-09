Luck You” adlı ilk şarkısını yazıp bestelediğinde sadece 12 yaşındaydı. Her daim yüksek olan not ortalaması sebebiyle arkadaşları arasında inek bir öğrenci olarak anılıyordu. Adını ABD’li müzisyen James Taylor’dan alan, dünyanın en genç pop ikonlarından Grammy ödüllü şarkıcı Taylor Swift’in merakla beklenen albümü henüz ön satıştayken 400 bin sattı, iTunes’ta satışa çıktığında birkaç saat içinde 700 bin kez indirilerek yeni bir rekora imza attı. Ardından 15 şarkıdan oluşan 55 dakikalık albüm 2 günde 1 milyona yakın sattı. HT Cumartesi'nden Sema Ereren'in haberi...

10 Bilboard 200 listesinde 10 hafta süresince zirvede kalan tek kadın müzisyen

Bacakları 40 milyon dolara sigortalı olan Swift, “1989” isimli albümüyle kırdığı kendi rekorunu bile geride bıraktı. Bitmedi, Ed Sheeran ve Future ile yaptığı düetlerin de bulunduğu son albümü Reputation’ın videosu 24 saatte 39 milyon kez izlenerek rakibi Adele’in 28 milyonluk izlenme rekorunu solladı. Hal böyle olunca 44 milyon dolarlık mal varlığıyla Forbes’ın en çok kazanan 30 yaş altındaki ünlüler listesinde boy gösteren ABD’li şarkıcının Türkiye’ye gelip gelmeyeceği bilinmez ama 2018’de albümü için dünya turnesine çıkması kaçınılmaz oldu.

40 milyon Bacakları 40 milyon dolara sigortalı...

Ancak opera sanatçısı olan manevi anneannesinin yolundan giden, Whitney Houston’dan sonra Bilboard 200 listesinde 10 hafta süresince zirvede kalan tek kadın müzisyen olan Taylor Swift’in seveni kadar sevmeyeni de çok.

44 milyon 44 milyon dolarlık mal varlığıyla Forbes’ın en çok kazanan 30 yaş altındaki ünlüler listesinde X sırada

MTV Avrupa Müzik Ödülleri’nden eli boş dönen Taylor Swift’in, ocak ayındaki Grammy ödüllerinde de hüsrana uğraması söz konusu... Zira Swift’in Grammy’de jürinin boykotuna uğrayacağı iddialar arasında. Çünkü jüri koltuğunda, Swift ile arasında soğuk rüzgarlar esen Kanye West, Calvin Harris ve Katy Perry’le çalışan müzisyenler oturuyor. Jüride yer alan birçok kişinin ‘Reputation’ albümünden hoşlanmadığı ve törende Swift’e ödül verilmeyeceği söyleniyor. Göreceğiz...

39 milyon Son albümü Reputation videosu 24 saatte 39 milyon kez izlenerek rekor kırdı.

Çıplak Swift!

Bu hafta Instagram hesabından Kanye West’in geçen yılki “Famous” sergisinden bir kare paylaşan reality show yıldızı Kim Kardashian, Taylor Swift’i ve hayranlarını küplere bindirdi. Sevdiklerini, düşmanlarını, eski sevgililerinin balmumu heykellerini aynı yatakta çıplak halde toplayan Kanye West’in sağ tarafında düşmanı olarak gördüğü Taylor Swift vardı. West, bu balmumu heykelleriyle klip çekmiş ve sergi açmıştı. Swift’in hayranları Kim Kardashian’ın paylaşımının altına fare emojileri koymakla kalmadı “Yılanlar fareleri öldürür ve onları yer” gibi yorumlar yazdı. Kanye West, 2009’daki MTV Müzik Ödülleri töreninde, ödülünü almak için sahneye çıkıp konuşma yapan Taylor Swift’in sözünü keserek aslında ödülü Beyonce’nin alması gerektiğini söyleyince salonda soğuk rüzgarlar esmiş, olay haftalarca gündemden düşmemişti.