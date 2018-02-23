Tayvan, plastik kullanımını kısıtlamayı amaçladığını duyurdu. EcoWatch'ın raporuna göre, 12 yıllık bir planlama yapan ülke, bu yeni planını 2019 yılından itibaren uygulamaya koyacak.

İlk olarak plastik poşet kullanımını azaltmak isteyen Tayvan'ın planı başlarda bu tür poşet ve paketleri ek bir ücret karşılığında müşterilere verilmesini sağlamak. Daha sonra kademeli olarak bu uygulamayı sertleştirmeyi hedefleyen ülke yetkilileri, 2030 yılına gelindiğinde tamamen organik ürünlerin kullanımına yönelecek.

Ülkenin önde gelen resmi denetleme firmalarından EPA tarafından yapılan açıklamaya göre, ortalama bir Tayvan vatandaşı yılda 700 adet poşet kullanıyor. Yeni planlar uyarınca bu sayı 2025'te 100 poşete, 2030'da ise 0'a düşürülecek.