Feyzioğlu, Kilis Barosunu ziyaretinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Kilis ve Hatay'ın huzurunun Türkiye'nin huzuru olduğunu söyledi.

Geçen yıl terör örgütü DEAŞ'tan temizlenen bölgelerin, müttefik olarak bilinen bazı batılı güçler tarafından PKK'ya pazarlanmaya çalışıldığını anlatan Feyzioğlu, "PKK ve PYD'nin bağlı olduğu üst yapı Kongra-Gel'dir. Kongra-Gel tüzüğüne göre de PKK da PYD de aynı yapının parçalarıdır. Bu konudaki yabancı belgeleri okuduğunuzda olay son derece nettir. TSK Afrin'e girmiştir. Kahraman ordumuzun muzaffer olması için milletçe arkasında durmak zorundayız. Bir deyiş vardır 'kamyon geçerken tereddüt edersen karşıdan gelenin altında kalırsın.' Şu an tereddüt zamanı değildir. Bu kamyonu geçeceğiz, o yüzden o gaza basacağız ve başaracağız.'' diye konuştu.

"ZEYTİN DALI OPERASYONU'NUN TİTİZLİKLE PLANLANDIĞINA EMİNİM"

Feyzioğlu, TSK'nin Afrin'nde başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nın başarıyla sürdüğünü belirterek şunları kaydetti:

''Tabii ki TSK'nin öncelikleri elbette vardır. Titizlikle planlandığına eminim. Bunlardan birisi Afrin'i mümkün olan en az asker kaybıyla, en az şehit vererek almaktır. TSK dünyada bunu başarabilecek tek ordudur. İmkan kabiliyetleri test edilmiştir. Başaracağına kuşkumuz yoktur. TSK'nin ikinci ama en az birinci kadar önceliği de orada Kürt etnik kökenli olan yerel halka en ufak bir zarar gelmemesini temin etmektir çünkü terör örgütlerinin istediği ve onların arkasındaki emperyal güçlerin arzu ettiği yerel halkın zarar görmesi suretiyle bizim meşru savunma harekatımızın dünyaya başka türlü gösterilmesidir."

TSK'nin Türkiye'de, hendekler, çukurlar kazarak, denenmiş olan emperyal senaryoları kendi canını tehlikeye atarak ama sivillere en az zararı vererek nasıl büyük bir operasyon yapılabileceğini de kanıtladığını ifade eden Feyzioğlu, başlatılan harekatın sonuna kadar devam etmesi gerektiğini söyledi.

"TBMM'YE GÖNDERİLEN 'SAVAŞ İSTEMİYORUZ' MEKTUBUNA İLİŞKİN"

Bazı vatandaşların TBMM'deki milletvekillerine "savaş istemiyoruz" diye mektup yazmasına da değinen Feyzioğlu, atılan bu adımın son derece yanlış olduğuna işaret eti. Feyzioğlu, "Son sözüm TBMM'deki milletvekillerine mektup yazan aydınlara; o mektubun adresini değiştirin Kandil'e gönderin, Kilis'e, Reyhanlı'ya bombalar yağdıran Kandil'e yazın o mektubu. TSK ve Türkiye Cumhuriyeti meşru savunma hakkını kullanmaktadır. Meşru savunma hakkını kullanan, sınırlarında terör örgütü istemeyen ve buna kararlı olan bir devletin milletvekillerine savaş istemiyoruz mektubu yazmayınız. Bu yazılan mektuplara üzüldüm." şeklinde konuştu.

Kilis Baro Başkanı Hayri Muammer Fazlıağaoğlu, ziyarette Feyzioğlu'na plaket takdim etti.

Feyzioğlu ve beraberindekiler daha sonra roketli saldırılarda Çalık Camisi'nde ibadet sırasında hayatını kaybeden Muzaffer Aydemir için kurulan taziye çadırıyla ile Kilis Esnaf Odaları Birliğini ziyaret etti.

Zeytin Dalı Harekatı

Metin Feyzioğlu

kilis

Türkiye Barolar Birliği

Türkiye Barolar Birliği Başkanı

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