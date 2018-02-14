TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, Afrin'de süren Zeytin Dalı Harekâtı'na katılan Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan'ın şehit olmasından hemen sonra hakkında icra takibi başlatılmasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

DHA'nın aktardığına göre, Feyzioğlu, açıklamasında olayla ilgili Yozgat Barosu tarafından gerekli işlemlerin başlatıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"İtiraz makamı olarak konu Türkiye Barolar Birliği´ne intikal ettiği takdirde mevzuat çerçevesinde gerekli inceleme, yetkili kurullarımız tarafından hassasiyetle yerine getirilecektir. Olayla ilgili Yozgat Baromuzla ve Sayın Adalet Bakanımızla görüşülmüştür. Bu vesileyle şehidimize bir kez daha Büyük Allah´tan rahmet, tüm ailesine sabırlar, Türk milletine başsağlığı diliyor; bir meslektaşımızın isminin geçtiği bu olaydan dolayı derin bir üzüntü duyduğumuzu kamuoyunun bilgilerine sunuyoruz."

BAKAN GÜL ÇAĞRIDA BULUNMUŞTU

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