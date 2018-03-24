Federasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, "Yarı final serisinde Almanya'nın Bayern Münih takımını iki maç sonunda geçerek bu kupada final oynama başarısı gösteren temsilcimiz Darüşşafaka'nın, teknik, idari ve oyuncu kadrosunu kutlar, şampiyonluk yolunda oynanacak final mücadelesinde başarılar dileriz." denildi.

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