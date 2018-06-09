TBF mobil uygulaması ile Türkiye Basketbol Federasyonu’nun resmi internet sitesi olan www.tbf.org'da yer alan son haberlerin yanı sıra tüm play-off ve Milli Takım maçlarının canlı skorları anlık olarak takip edilebilecek ve kullanıcılar milli takımların güncel kadro ve fikstür detaylarına da ulaşabilecekler.

GENÇ TAKIMLARIN VERİLERİ DE ANLIK TAKİP EDİLECEK

Uygulamada ayrıca Erkek ve Kadın A Milli, U20, U19, U18, U16,15 Takımlarının, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi, Türkiye Basketbol Ligi, Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi, Türkiye Basketbol İkinci Ligi, Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi ve Basketbol Gençler Ligi ile ilgili tüm maçların eşleşmeleri, sonuçları, puan durumları ve fikstürleri yer alıyor. Basketbol severler takımlarının en güncel fikstür detaylarına da anında erişebilecekler.

Ayrıca Erkekler ve Kadınlar Cumhurbaşkanlığı, Erkekler ve Kadınlar Türkiye, Federasyon ve TKBL Federasyon Kupalarının tamamı hakkında genel bilgilerin yanı sıra, mücadele eden takımların fikstür bilgisine uygulamada kolaylıkla ulaşılıyor. Kullanıcılarını Türkiye Basketbol Federasyonu’nun tüm sosyal medya hesaplarına da yönlendiren uygulama ile basketbol ile ilgili her şey mobil olarak takip edilebilecek