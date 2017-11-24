TBMM Başkanı Kahraman, 81 ilden gelen öğretmenleri kabul etti

Meclis Tören Salonu'ndaki kabulde konuşan İsmail Kahraman, geçmişte öğretmen olmak istediğini, ancak olamadığını kaydetti.
AA'nın haberine göre, Elazığ'da askerlik görevi sırasında öğretmenlik yapma fırsatı bulduğunu ifade eden Kahraman, "Milli savunma dersine giren albay işi çıkınca beni öğretmen olarak okula gönderdi." dedi.
Öğretmenliğin çok duygusal ve onurlu bir meslek olduğunu anlatan TBMM Başkanı Kahraman, genel bütçenin yüzde 18'inin eğitime ayrıldığını ve bu bütçenin de 134 milyar lira olduğunu vurguladı.
Kahraman, öğretmenlerin, Türkiye'nin gelişmesinde, gençlerin yetişmesinde söz sahibi olduklarını belirterek, "İyi talebeler yetiştireceğiz, Türkiyemizi çok daha ötelere götüreceğiz. Öğretmenlik kaynağı kurumayan güzel bir meslek." diye konuştu.
Milli Eğitim Bakanı Yılmaz
Milletleri zihnen ve ruhen özgür kılan, istiklal ve hürriyet aşkını yeni nesillere kazandıran kişilerin öğretmenler olduğunu ifade eden Yılmaz, "Bir marangoz, ağacı mobilyaya dönüştürür; bir terzi, kumaşı elbiseye dönüştürür; öğretmenlerin üzerinde çalıştığı ise insandır." dedi.
Bakan Yılmaz, öğretmenlerin yaptıklarının etkisinin gelecekte görüldüğünü vurgulayarak, "Bu yüzden öğretmenlik çok daha sabır ve tahammül isteyen bir meslektir. Öğretmen bugünü, gelecek için yatırıma dönüştürür. Mühendis ve mimar yol, köprü, bina, araba ve gemi inşa eder, öğretmen ise bir milletin geleceğini inşa eder." değerlendirmesinde bulundu.
Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, öğretmenlerin emekli olsalar da hatta hayatlarını kaybetseler de yetiştirdikleri ve yetişmesine katkıda bulundukları öğrencileri vasıtasıyla ülkeye ve topluma hizmet etmeyi sürdürdüklerini vurguladı.
Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Beşir Atalay da komisyon çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Konuşmaların ardından Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, TBMM Başkanı Kahraman'a sürpriz yaparak, ilkokul ve ortaokul karnesi ile talebe künye defterini hediye etti.
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