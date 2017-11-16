TBMM Başkanlığı'na adaylık başvurusu için son gün

Meclis Başkanlığı’na AK Parti’den mevcut Başkan İsmail Kahraman, CHP’den İzmir Milletvekili Zekeriya Temizel, MHP’den İstanbul Milletvekili Celal Adan, HDP’den Hakkâri Milletvekili Selma Irmak aday oldu. İYİ Parti kurucu üyelerinden bağımsız milletvekili Yusuf Halaçoğlu da aday olacağını açıklamıştı.
Başkanlık seçimi, 20 Kasım Pazartesi günü yapılacak. İçtüzüğe göre Meclis Başkanı için gizli oy kullanılacak. İlk iki turda yapılacak oylamada 3’te 2 çoğunluk olan 367 oya ulaşılamaması durumunda, üçüncü turda salt çoğunlukla yani 276 oyla yeni başkan seçilecek. Bu oya ulaşılmaması durumunda da üçüncü turda en çok oyu alan iki aday arasından dördüncü tur seçim yapılacak. AK Parti’nin 316 sandalyesi bulunduğu için, yeni başkanın üçüncü turda seçilmesi bekleniyor.
Gazete Habertürk'ün haberine göre; MHP Milletvekili Adan, dün adaylığıyla ilgili bir açıklama yaptı. Adan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
“Bir parçası olmaktan gurur duyduğum yüce Meclis’imizin başkanlık seçimlerinde aday gösterilmiş olmak benim için bir şeref nişanesidir. Şehitlerin kanı, yetimlerin gözyaşı ve ülküdaşlarımızın alın teri ile hamuru yoğrulan Milliyetçi Hareket Partisi’nin temsilini sağlamak, hangi platformda olursa olsun mutluluk vericidir. Hem milletin partisini hem de milletin Meclis’ini temsil etme imkânını bana sunan, başta Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Bey olmak üzere bütün çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim; varılan kararın memleketimiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak’tan dilerim.”
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