TBMM'de gergin 23 Nisan oturumu!

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 23 Nisan özel oturumu düzenleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da özel oturum için Meclis'te bulunuyor.
Oturumun açılış konuşmasını TBMM Başkanı İsmail Kahraman yaptı.
AK Parti adına Başbakan Binali Yıldırım yerine Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz konuştu.
Yılmaz, "TBMM'nin 98. kuruluş yıldönümünü kutluyorum. Bugün çocuklarımızın bayramı. Kahraman şehitlerimizin bayramı. Ordusu galip gelsin diye aç kalan aziz milletimin çocuklarının bayramı. Meclisimizin ilk Başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını saygıyla anıyorum." dedi.
KILIÇDAROĞLU İLE AK PARTİ'Lİ VEKİLLER ARASINDA TARTIŞMA
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "15 Temmuz gecesi şehit olmuş tüm vatandaş ve emniyet güçlerimizi rahmetle anıyorum. O gece palamentoda bulunan arkadaşlarımızı da saygıyla selamlıyorum. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Bu söz o hakkın nasıl kullanılacağını da aktarır. 15 Temmuz'da burada olan arkadaşlarımızın bazıları 20 Temmuz OHAL darbesiyle bu haklarını bırakmak zorunda kalmışlardır. Biz tek adam rejiminin mirasçısı olmadık, olmadığımız için de mutluyuz." dedi.
Kılıçdaroğlu'nun 20 Temmuz OHAL darbesi demesinin ardından AK Parti sıralarından itirazlar yükseldi. Bunun üzerine AK Parti sıralarıyla diyaloğa giren Kılıçdaroğlu, "Sizi rahatsız etmesin beyefendi, 20 Temmuz darbesini reddediyorum. Sizler yetkilerinizi başkalarına devredebilirsiniz. Kimse bu Gazi Meclis'in yetkilerini başkasına devredemez. Demokrasilerde seçilmişler millete hesap vermekle yükümlüdürler." ifadelerini kullandı.
Eleştirilerini sürdüren Kılıçdaroğlu, "Soru önergelerine bile cevap verilmemektedir. Bu durum yasama organının, yürütme organını tanımaması demektir. Siz, Gazi Meclis'in, milletin hakkını sormyacak mısınız? Egemenlik bir zümreye, bir sınıfa verilemez. Bu bayram gününde bu gerçekleri bu çatı altında söylemek benim görev ve sorumluluğumdur. Gazi Meclis'in yetkileri bugün büyük ölçüde elinden alınmıştır. Meclis'in hakkını aramayanları tarih asla affetmeyecektir." dedi.
AK Parti grubunun bulunduğu sıralardan tekrar seslerin yükselmesi üzerine Kılıçdaroğlu, "Hanımefendi dedikodu yapacaksanız dışarıda yaparsınız. Hanımefendi nedir derdiniz, birazdan gelir konuşursunuz." dedi.
Kılıçdaroğlu son sözüm çocuklara diyerek, "Biz çocuklarımızı küreselleşen dünya ile bütünleşen, yaşadıkları dünyayı sorgulayan, haberleşme yetenekleri gelişmiş çocuklar olarak yetiştirmek istiyoruz. Özgür ve eşit gelecek, özgürce yetişen nesillerle mevcuttur." ifadelerini kullandı.
BAŞBAKAN YILDIRIM'DAN YANIT
Başbakan Binali Yıldırım, "Burada ana muhalefet partisinin hatibi şahsımı hedef alarak darbe gecesi benim tanklar eşliğinde evimden çıkarıldığımı emniyetli bir yere götürüldüğümü ifade etmiştir.O geçenini gerçeği şudur: O gece tanklar senin genel başkanına yol verirken bu ülkenin başbakanı uçaklara “alçakları vurun” demiştir. Bu mücadeleyi yapmıştır." dedi.
Yıldırım'a yanıt veren CHP Grup Başkanvekili Özel, "Sayın Başbakan biz de bu yaşansın istemedik. Sizin Ilgaz tüneline sığındığınızı cümle alem biliyor." ifadelerini kullandı.
TBMM Başkanı İsmail Kahraman tartışmalara müdahale ederek, "Bu bizim demokrasi zaferimiz, bunu malzeme haline getirmeyelim. Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza, diğer parti liderlerine teşekkür ediyorum. Bu konu burada kapandı mı, hep birlikte evet diyor muyuz? Teşekkür ediyorum." dedi.
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