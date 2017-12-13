TBMM'de 3 partiden Kudüs için ortak çağrı

TBMM'de Kudüs için 3 parti ortak çağrıda bulundu. TBMM Genel Kurulu'nda AK PARTİ, CHP ve MHP “Doğu Kudüs’ü Bağımsız Filistin Devleti'nin Başkenti olarak tanıyalım” çağrısında bulundu.

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