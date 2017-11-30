TBMM'de AK Parti ile CHP arasında tansiyon yükseldi

TBMM Genel Kurulunda, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifinin tümü üzerinde görüşmeler devam ediyor.

AA'nın haberine göre şahsı adına söz alan CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen, ABD'deki Rıza Sarraf ile ilgili davada, Mehmet Hakan Atilla'nın avukatının bazı sözlerini anımsatarak, "Hadi buyrun AK Parti'li arkadaşlar, '17-25 Aralık bize darbeydi, bir kumpastı.' diyecek olan bir yiğit, yürekli AK Parti'li milletvekilini bekliyorum" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş ise Pekşen'in sözlerine tepki göstererek, "17-25 Aralık kumpasının başarıya ulaşamamasına CHP Grubu o kadar hayıflanıyor ki şimdi döndü dolaştı bunun devamı olan Amerika'daki bir davaya umudunu bağlamış vaziyette" dedi.

"BASINLA PAYLAŞACAĞIZ"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, partisinin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddialarına ilişkin belgeleri, bir araştırma komisyonu kurulması halinde vereceklerini ancak bu taleplerine "evet" diyemeyen AK Parti Grubu'nun "acziyet içerisinde" olduğunu öne sürdü.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, siyasetin ciddi bir iş olduğunu belirterek, "Elinizdekileri gazetecilere gruptan sonra neden dağıtmadınız?" sorusunu yöneltti.

Özel ise araştırma komisyonu kurulması taleplerini yarın yeniden gündeme getireceklerini belirterek, "Sakın kaçmayın, Meclisi kapatmayın. Ama tut ki yarın da kaçtılar, Meclisi kapattılar ya da geldiler ve 'hayır' oyu verdiler. Kaçamazsınız. Bu belgeleri halkın haber alma hakkının savunucusu basınla paylaşacağız." ifadesini kullandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı ise YSK'ya ilişkin bir yasayı görüştüklerini, varılan mutabakat çerçevesinde eğer bugün bitirilirse yarın çalışılmayacağını herkesin bildiğini belirterek, "Bunu bile bile 'Yarın kapatacaksınız, kaçacaksınız' laflarını doğru bulmuyoruz." dedi.

Milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Mevlit Kandili'ni tebrik ederek başladı.

Bakan Gül, ABD'deki Rıza Sarraf ile ilgili davaya ilişkin birkaç soru geldiğini anımsatarak, CHP'nin, bu davayı iktidardan, hükümetten daha fazla takip ettiğini söyledi.

"10 BİN KİLOMETRE ÖTEDEN TAKİP EDİYORSUNUZ"

Gül, "CHP'yi, sizi 10 bin kilometre ötedeki bu dava için hangi hararet, hangi aşk, hangi motivasyon oraya kadar götürüyor, Pensilvanya'nın yanına, bunu hayretle izliyorum. Sincan'da, TBMM'yi bombalayan, 250 vatandaşımızı şehit eden, 2 bin vatandaşımızı gazi yapan; cumhuriyete, demokrasiye kasteden katillerin davası yanı başımızda devam ederken hiçbir şekilde o davayı takip etmiyorsunuz. Türkiye aleyhindeki kumpas davasını 10 bin kilometre öteden takip ediyorsunuz. Bu Türkiye adına, CHP adına çok utanç verici bir durumdur. Atatürk'ün partisinin bir FETÖ partisi olma yönündeki çabalarını gerçekten üzüntüyle izliyoruz." diye konuştu.

MECLİSTE TANSİYON YÜKSELDİ

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Ağzını topla" diyerek Gül'ün sözlerine tepki gösterdi.

CHP sıralarından bazı milletvekillerinin de ayağa kalkarak tepki göstermesi üzerine AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş ve bazı AK Parti milletvekilleri de CHP sıralarına yöneldi.

Tartışmanın uzaması üzerine Meclis Başkanvekili Yaşar Tüzün, birleşime ara verdi.

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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül