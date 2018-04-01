TBMM'de bu hafta

Genel Kurul'da bu hafta denetim yapılacak. Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş, 3 Nisan Salı günü, bir saat milletvekillerinin sorularını yanıtlayacak.

Genel Kurul'da, 4 Nisan Çarşamba ve 5 Nisan Perşembe günleri ise bazı uluslararası anlaşma ve sözleşmelerin onaylanmasına ilişkin tasarılar görüşülecek.

Dışişleri Komisyonu'nun 4 Nisan Günü yapılacak toplantısında, Türkiye Cumhuriyeti ile Tayland Krallığı Arasında Hükümlülerin Nakli Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Avrupa Bölge Ofisi Vasıtasıyla Dünya Sağlık Örgütü Arasında İnsani ve Sağlık Acil Durumlarına Hazırlıklılık DSÖ Coğrafi Ayrık Ofisinin İstanbul Türkiyede Kurulmasına İlişkin Ev Sahibi Ülke Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ele alınacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı ile Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu İş Güvenliği ve Sağlığı Daire Başkanlığı yetkilileri 4 Nisan günü, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesindeki, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğini İnceleme Alt Komisyonuna sunum yapacak.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Madde Bağımlılığı Araştırma Komisyonun 3 Nisan günü gerçekleştirilecek toplantısına katılacak.

Down sendromlu bireyler ile ailelerinin sorunları ve ihtiyaçlarının belirlenmesini öngören Araştırma Komisyonu ile tıbbi ve aromatik bitkilerle ilgili araştırma komisyonu, bu hafta çalışmalarına başlayacak.

Daha önce görüşmeleri iki kez ertelendikten sonra, 29 Mart Perşembe günü gerçekleştirilen toplantıda 34 maddesi daha kabul edilen Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı'nın müzakerelerine TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda devam edilecek.

KİT Komisyonu denetimlerine başlayacak.

Komisyon, 4 Nisan günü Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü ile Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğünün; 5 Nisan günü ise Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü ile T.H. Karadeniz Bakır İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürlüğünün hesaplarını inceleyecek.

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