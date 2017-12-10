TBMM'de bütçe mesaisi başlıyor! Aralıksız 12 gün sürecek

TBMM Genel Kurulu'nda yarından itibaren cumartesi ve pazar günleri de dahil olmak üzere aralıksız 12 gün sürecek 2018 yılı bütçe mesaisi başlayacak. Genel Kurul, 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı için günlük programın tamamlanmasına kadar çalışacak. Bütçenin tümü üzerindeki görüşmeler yarın yapılacak.

AA'nın aktardığına göre; 2018 yılı bütçesinin TBMM Genel Kurulunda bu haftaki görüşme takvimi şöyle:

12 Aralık Salı birinci tur: Cumhurbaşkanlığı, TBMM, Sayıştay, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Başbakanlık, Kamu Denetçiliği Kurumu, MİT Müsteşarlığı, MGK Genel Sekreterliği, Diyanet İşleri Başkanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu.

13 Aralık Çarşamba ikinci tur: Hazine Müsteşarlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi, Atatürk Kültür Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu, Kişisel Verileri Koruma Kurumu.

14 Aralık Perşembe üçüncü tur: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Rekabet Kurumu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Milli Savunma Bakanlığı, Savunma Sanayii Müsteşarlığı.

15 Aralık Cuma dördüncü tur: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Kalkınma Bakanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Adalet Bakanlığı, Ceza ve İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu, Türkiye Adalet Akademisi, Hakimler ve Savcılar Kurulu.

16 Aralık Cumartesi beşinci tur: İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Mesleki Yeterlilik Kurumu, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü, Devlet Personel Başkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı.

17 Aralık Pazar altıncı tur: Dışişleri Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü.

Genel Kurul, yarın saat 13.00'te, diğer günlerde ise saat 11.00'de toplanacak.

Bütçenin tümü üzerinde dört siyasi parti grubu ve Hükümet adına yapılacak konuşmalar birer saat (bu süre birden fazla konuşmacı tarafından kullanılabilecek), kişisel konuşmalar ise 10'ar dakika olacak.

Bakanlıklar ve kamu idareleri üzerindeki bütçe görüşmelerinde gruplar ve Hükümet adına yapılacak konuşmalar 80'er dakika (bu süre birden fazla konuşmacı tarafından kullanılabilecek), kişisel konuşmalar ise 5'er dakika olacak.

Bütçe görüşmelerinde her tur için soru-cevap işlemi 10 dakika soru, on dakika cevap olmak üzere 20 dakika olarak gerçekleştirilecek.

Bütçe görüşmeleri süresince, milletvekillerinin Genel Kurul çalışmalarına daha etkin katılabilmeleri için Meclis'e ziyaretçi alınmayacak.

Öte yandan, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Ömer Serdar, 10 Aralık İnsan Hakları Günü dolayısıyla, TBMM’de gerçekleştirilecek olan "İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin Kabul Edilişinin 70. Yılına Girerken" konulu üst düzey açık oturumunun tanıtımı amacıyla, yarın, TBMM Tören Ara Salonu'nda kahvaltılı basın toplantısı düzenleyecek.

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