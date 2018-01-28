Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'e gerçekleştirdiği "Zeytin Dalı Harekatı" hakkında, 30 Ocak Salı Günü TBMM Genel Kurulunda milletvekillerini bilgilendirecek.

AK Parti, CHP, HDP ile MHP siyasi parti grupları arasında uzlaşma olması halinde, 31 Ocak Çarşamba ile 1 Şubat Perşembe günleri, TBMM Genel Kurulu gündemi sırasında bekleyen, Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamelerin (KHK) Genel Kurul'da görüşülmesi bekleniyor.

KHK'ların görüşülmemesi halinde, bazı uluslararası anlaşma ve sözleşmelerin onaylanmasına ilişkin tasarılar ele alınacak.

Dışişleri Komisyonunun 31 Ocak günü gerçekleştireceği toplantıda, Dışişleri ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bürokratları, KKTC ile imzalanan enerji alanında işbirliğine ilişkin anlaşma kapsamında komisyon üyelerine brifing verilecek.

Komisyonda; Türkiye ile Gürcistan Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı, Türkiye ile Moldova Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı, Türkiye ile Somali Arasında Elektrik Alanında İşbirliğine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Türkiye ile KKTC Arasında Enerji Alanında İşbirliğine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı görüşülecek.

AK Parti, CHP, HDP ve MHP'nin grup toplantıları yapılacak. AK Parti Grup toplantısında bu hafta milletvekillerine, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan hitap edecek.

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