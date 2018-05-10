Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın partisinin Meclis Grup Toplantısı’nda kullandığı “Şayet bir gün milletimiz ‘Tamam’ derse ancak o zaman biz kenara çekiliriz” yönündeki sözler, TBMM Genel Kurulu’nda polemik konusu oldu.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Erdoğan’ın bu ifadeyi kullanmasının ardından, Twitter’de “tamam” etiketinin 600 binden fazla kez kullanıldığını ve “trend topic” olduğunu söyledi. Kürsüde konuşurken üzerinde “Tamam” yazan bir kâğıdı elinde tutan Beştaş, “Bütün dünya, milletin Erdoğan’ın gitmesine ne kadar büyük bir arzuyla ‘Tamam’ dediğini konuşuyor. Kenara çekilin, emeklilik vaktiniz geldi. Troller şimdi harekete geçecekler ama ne kadar geçerlerse geçsinler 600 bine 10 bin farkı kapatamayacaklar” dedi.

Gazete Habertürk'ten Murat Gürgen'in haberine göre; CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de “Tamamı Türkiye’den atılan tweet’lerle bugün dünyada en çok konuşulan konu bu oldu. Sizin oturduğunuz sıralarda 24 Haziran’dan sonra CHP ve millet ittifakının temsilcileri oturacak. Tamam mı arkadaşlar?” derken, CHP sıralarından “Tamam” sesleri yükseldi.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısındaki konuşmasında şu ifadeleri kullanmıştı: "Tek bir dertleri var o da Recep Tayyip Erdoğan'ı yıkmak. Bizi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına da AK Parti Genel Başkanlığına da Başbakanlığa da Cumhurbaşkanlığına da milletimiz getirdi. Şayet bir gün milletimiz 'tamam' derse ancak o zaman biz kenara çekiliriz. Bugüne kadar vesayetçilerden darbecilere kadar kim bizi haksız, hukuksuz yere yıkmaya çalıştıysa her seferinde milletimizle birlikte biz karşılarında durduk. İnşallah 24 Haziran'da da milletimizle birlikte yıkım ekibine hak ettiği dersi bir kez daha vereceğimize inanıyorum." Erdoğan'ın bu sözlerinin ardından Twitter'da "tamam" kelimesini içeren paylaşımlar yapıldı. Bu mesajlara karşılık "devam" kelimesi ile de paylaşımlar yapılırken mesajlara bir müdahale olduğu öne sürülmüştü.

‘TWITTER CIVITIR’

Bu sözlere birleşimi yöneten TBMM Grup Başkanvekili Ahmet Aydın “Sayın milletvekilleri, boşuna ‘Twitter cıvıtır’ demiyorlar” diye yanıt verirken, AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı da “Bu millet bir kez daha 24 Haziran’da kendi gerçek iradesini ortaya koyacak ve Sayın Erdoğan’a yüksek bir oyla ‘Devam’ diyecektir” karşılığını verdi

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