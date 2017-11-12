TBMM'de torba yasa bu hafta görüşülecek! Meclis'te 14 yıllık tasarı yeniden gündemde

TBMM Genel Kurulu'nda, vergi düzenlemelerini de içeren 127 maddelik "torba tasarının" müzakerelerine ikinci bölümün tümü üzerinden devam edilecek. Genel Kurul, bu hafta, normal mesai günleri olan salı-çarşamba-perşembe günlerinin dışında pazartesi ve cuma günleri de çalışacak.

Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısına göre, araçlarda MTV için uygulanacak yeniden değerleme oranı, 1300 cc altı araçlar için yüzde 15, 1300 cc üstü araçlar için ise yüzde 25 olacak.

BÜTÇE TAKVİMİ

Plan ve Bütçe Komisyonunda; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Avrupa Birliği Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının bütçeleri ele alınacak.

TBMM Gıda Bankacılığı Uygulaması Araştırma Alt Komisyonu, 15 Kasım Çarşamba günü yapacağı toplantıda, gıda bankacılığı faaliyeti yürüten kurum ve kuruluşların faaliyetleri ve önerilerini alacak.

Adana Dosteller Derneği, Hatay Yardımlaşma Derneği, Şahinbey Yardımlaşma Derneği, Tepebaşı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Yetimler Kervanı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ve Fazla Gıda A.Ş. yetkilileri sunum yapacak.

Çölyak Hastalığı Araştırma Komisyonu da çalışmalarına devam edecek.

14 YILLIK TASARI YENİDEN MECLİS GÜNDEMİNDE

2003 yılında hazırlanmaya başlanan, 2011 ve 2015 yıllarında yasalaşamadan kadük olan Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanun Tasarısı, yeniden Meclis'in gündemine geldi.

Tasarı, geçtiğimiz hafta içinde TBMM Çevre Komisyonu'nda görüşülmeye başlandı ve bir maddesi kabul edildi.

15 Kasım Çarşamba günü görüşmelerine devam edilecek tasarının komisyon görüşmelerinin gelecek hafta tamamlanması bekleniyor.

Türkiye, AB müzakerelerindeki 2009 Çevre Faslının kapanış kriterlerinden biri kapsamında Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanunu'nun çıkartılması taahhüt etmişti.

64. Hükümet 2016 Yılı Eylem Planı'nda da, ilk 6 aylık sürede, tabiatın ve biyolojik çeşitliliğin etkin korunmasını ve korunan alan yönetimindeki boşluk ve belirsizlikleri giderecek kurumlararası koordinasyonu sağlayacak yasal düzenleme yapılacağı açıklanmıştı.

2003 yılında hazırlanmaya başlanan tasarı, 2011 ve 2015 yıllarında, yasama dönemi içinde kanunlaşma süreci sonuçlandırılamadığı için kadük oldu.

Tasarı, altısı geçici, 49 maddeden oluşuyor. Tasarı tabiatın, biyolojik çeşitliliğin, tabii değerlerin, jeolojik mirasın ve peyzajın korunmasına ve sürdürülebilir yönetimine ilişkin usul ve esasları düzenliyor.

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