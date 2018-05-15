Meclis'te 3 partinin ortak imzasıyla bildiri yayımlandı. HDP imza atmadı, ayrı bir bildiri yayımlayacak.

AK Parti, CHP ve MHP'nin ortak bildirisinde "İsrail yönetimini tüm insanlık adına şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz. ABD'nin ve İsrail'in, BM kararlarını yok saymasına, uluslararası toplumun iradesine ve evrensel değerlerine meydan okumasına karşı Filistinlilerinin barışçıl tepkileri en temel hakları olduğu gibi insanlık vicdanına da tercüman olmaktadır." ifadelerine yer verildi.

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