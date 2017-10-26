TBMM genel Kurulunda 9 kanun tasarısı kabul edildi

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Türkiye ile Nijer Arasında Ormancılık Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı'nın Genel Kuruldaki görüşmeleri sırasında milletvekillerinin sorularını yanıtladı.
AA'nın haberine göre; Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde görev süresi dolan Türk Yargıç Işık Karakaş'ın yerine önerdiği adayların yetersiz bulunduğuna ilişkin bir soru üzerine Çavuşoğlu, söz konusu yargıçların hangi vasıfları taşıması gerektiğine ilişkin düzenlemeler olduğunu, Türkiye'nin de adayları bu düzenlemeler doğrultusunda belirlediğini anlattı.
Çavuşoğlu, "Son zamanlarda AB ve yetkili kurumlarının ülkemize yönelik tavırlarını biliyorsunuz. Bu kapsamda değerlendirmekte yarar var." ifadelerini kullandı.
"MİLLETİMİZİN REFAH SEVİYESİNİ YÜKSELTMEK İÇİN ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ"
Çavuşoğlu, bir başka soruyu yanıtlarken de Türkiye'nin AK Parti iktidarları döneminde her konuda önemli mesafeler aldığını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:
"Ülkeyi AK Parti iktidarlarının yönetmeye başladığı tarihten itibaren bugüne kadar geldiğimiz noktayı mukayese ettiğimizde üç kat büyüdük. Elbette ki yatırımlarımız sürecek. Milletimizin refah seviyesini yükseltmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Zaten seçmenimiz de yaptığımız hizmetlerin karşılığını, bir yerde teşekkürünü, girdiğimiz seçimlerde sandık sonuçlarıyla gösteriyor."
Öte yandan, Pakistan-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Pervaiz Malik ve beraberindeki heyet, TBMM ziyaretleri kapsamında Genel Kurul salonuna gelerek kordiplomatik locasından bir süre parlamento çalışmalarını izledi.
Tasarıların kabul edilmesinin ardından Meclis Başkanvekili Pervin Buldan birleşimi 31 Ekim Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı.
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