TBMM, cumhurbaşkanlığı seçimi ve genel seçime odaklanırken, bir yandan da Meclis Kampusu içinde hummalı bir çalışma yürütülüyor. Kabatepe olarak bilinen ve Bülent Arınç’ın TBMM Başkanlığı döneminde milli egemenlik meşalesi dikilen ancak daha sonra kaldırılan alanda çeşitli ağaçlar, çalılar ve çok sayıda farklı çiçek bulunuyor. Çim alan olarak yaz-kış yeşil olan alanın spor tesisleri ile milletvekili odalarının bulunduğu binaya yakın bölümü, hayvanat bahçesi olarak düzenleniyor. Kampusun Dikmen kapısı ile Güvenlik kapısı arasındaki bölüm, yoldan geçenlerin de görebileceği şekilde kazıklarla ve tel çitle çevriliyor. Bu alana, yeşil ve doğayla uyumlu olabilecek, mevcut doğal yapıya zarar vermeyecek türlerin yerleştirileceği belirtildi. Karaca, sincap, keklik, sülün ve tavus kuşu, ilk etapta konulacak hayvanlar arasında sıralanıyor.

HOŞ MANZARA

Gazete Habertürk'ten Saliha Çolak'ın haberine göre yetkililer, Meclis bahçesinde neden bir hayvanat bahçesine ihtiyaç duyulduğu yolundaki sorular üzerine, Meclis bahçesinin doğal yapısının bitki açısından zengin olduğunu, en azından bir bölümde dolaşan hayvanlar bulundurmanın bahçeyi ziyaret eden ve etrafta yürüyüş yapanlar için hoş bir manzara oluşturacağını ifade etti. Hayvanat bahçesi yapılması planlanan alanın üzerindeki tepede bitki sayısının 160’tan 200’e çıkarılmasına dönük çalışmaların da başlatıldığı kaydedildi. Meclis bahçesinde 22 bine yakın bitki bulunuyor.

Bu arada yıkılıp yıkılmayacağı tartışılırken minare yapılacağı açıklanan Meclis Camii de ramazan ayında ibadete açılacak. Bunun için caminin etrafındaki döküntüler kaldırılıp peyzaj çalışması yapılırken, boş bulunduğu süre içinde çatısı akan caminin iç mekânında temizliğe başlandı. 15 Temmuz saldırısı sonrasında milletvekili odalarının bulunduğu eski A ve B blokların yıkılmasıyla birlikte ibadete kapatılan caminin yerine, Meclis ana binasında CHP Grup Toplantı Salonu’nun altında büyük bir mescit inşa edilmişti.

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