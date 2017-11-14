Geçtiğimiz günlerde başlayan TBMM memur alımı başvuruları için adaylar başvurularını gerçekleştirmiş ve sonuçları beklemeye başlamıştı. Sonuçların açıklanacağı tarihi bekleyen adaylar, ne zaman açıklanacağını araştırıyor. Peki TBMM memur alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? Sonuçlar nereden öğrenilir?
TBMM 192 memur alımı için geçtiğimiz günlerde başvurular alınmıştı. 16 Ekim 2017 tarihinde başlayan personel alımı başvuruları, 30 Ekim'de sona ermiş ve binlerce vatandaş TBMM'de memur olarak görev alabilmek için başvurularını gerçekleştirmişti.
Başvuruların ardından sonuçları beklemeye koyulan vatandaşlar, internet üzerinde de sık sık "TBMM memur alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?" ve "TBMM personel alımı sonuçları" aramasını yapıyor. Konuyla iligli bir tarih yayınlanmadı ancak sonuçların kısa süre içinde yayınlanacağı tahmin ediliyor.
KPSS puan türünden en az 70 puan alan adayların başvuru yaptığı TBMM memur alımı sonuçları için herhangi bir açıklama henüz yapılmadı.
192 kişinin istihdam edileceği TBMM memur alımında aşağıdaki pozisyonlara alım yapılacak;
Alt Yazıcı, Arşivci, Ciltci, Elektronik Dizgi Operatörü, Fotoğrafçı, Görsel Tasarımcı, Kameraman, Koruma Memuru, Ziyaretçi Kabul ve Yönlendirme Memuru, Mimar, Montajcı, Muhabir, Elektrik Mühendisi, Elektronik Mühendisi, İnşaat Mühendisi, Ofsetçi, Resim Seçici, Sesçi, Şoför, Bilgisayar Teknikeri, Elektrik-Elektronik Teknisyeni, Sıhhi Tesisat Teknisyeni, Telefon Teknisyeni, Usta, Yangın Söndürme Eri.
Yazılı sınav puanı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre sözlü veya uygulama sınavına katılmaya hak kazanan adayların isim listesi ile sınavının yapılacağı yer, gün ve saat http://www.tbmm.gov.tr/duyurular internet adresinden ilan edilecektir.
Başarı sıralamasına göre sözlü veya uygulama sınavına katılmaya hak kazanan adaylar, sınav ilanında belirtilen şartlara ilişkin belgelerin aslını veya noter onaylı örneklerini ile talep edilecek diğer belgeleri Kurumca belirlenecek tarihte posta yolu ile personel birimine gönderecektir.
Sözlü veya uygulama sınavında başarılı sayılabilmek için en az yetmiş puan almak şarttır.
Sözlü veya uygulama sınavı sonucunda, yazılı sınav puanının %60’ı ile sözlü veya uygulama sınav puanının %40’ı toplanarak adayların giriş sınavı puanı tespit edilecektir.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.