Geçtiğimiz günlerde başlayan TBMM memur alımı başvuruları için adaylar başvurularını gerçekleştirmiş ve sonuçları beklemeye başlamıştı. Sonuçların açıklanacağı tarihi bekleyen adaylar, ne zaman açıklanacağını araştırıyor. Peki TBMM memur alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? Sonuçlar nereden öğrenilir?

TBMM MEMUR ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TBMM 192 memur alımı için geçtiğimiz günlerde başvurular alınmıştı. 16 Ekim 2017 tarihinde başlayan personel alımı başvuruları, 30 Ekim'de sona ermiş ve binlerce vatandaş TBMM'de memur olarak görev alabilmek için başvurularını gerçekleştirmişti.

Başvuruların ardından sonuçları beklemeye koyulan vatandaşlar, internet üzerinde de sık sık "TBMM memur alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?" ve "TBMM personel alımı sonuçları" aramasını yapıyor. Konuyla iligli bir tarih yayınlanmadı ancak sonuçların kısa süre içinde yayınlanacağı tahmin ediliyor.

KPSS puan türünden en az 70 puan alan adayların başvuru yaptığı TBMM memur alımı sonuçları için herhangi bir açıklama henüz yapılmadı.

HANGİ ALANLARDA MEMUR ALIMI YAPILACAK?

192 kişinin istihdam edileceği TBMM memur alımında aşağıdaki pozisyonlara alım yapılacak;

Alt Yazıcı, Arşivci, Ciltci, Elektronik Dizgi Operatörü, Fotoğrafçı, Görsel Tasarımcı, Kameraman, Koruma Memuru, Ziyaretçi Kabul ve Yönlendirme Memuru, Mimar, Montajcı, Muhabir, Elektrik Mühendisi, Elektronik Mühendisi, İnşaat Mühendisi, Ofsetçi, Resim Seçici, Sesçi, Şoför, Bilgisayar Teknikeri, Elektrik-Elektronik Teknisyeni, Sıhhi Tesisat Teknisyeni, Telefon Teknisyeni, Usta, Yangın Söndürme Eri.

TBMM MEMUR ALIMINDA SÖZLÜ SINAV NASIL YAPILACAK?

Yazılı sınav puanı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre sözlü veya uygulama sınavına katılmaya hak kazanan adayların isim listesi ile sınavının yapılacağı yer, gün ve saat http://www.tbmm.gov.tr/duyurular internet adresinden ilan edilecektir.

Başarı sıralamasına göre sözlü veya uygulama sınavına katılmaya hak kazanan adaylar, sınav ilanında belirtilen şartlara ilişkin belgelerin aslını veya noter onaylı örneklerini ile talep edilecek diğer belgeleri Kurumca belirlenecek tarihte posta yolu ile personel birimine gönderecektir.

Sözlü veya uygulama sınavında başarılı sayılabilmek için en az yetmiş puan almak şarttır.

Sözlü veya uygulama sınavı sonucunda, yazılı sınav puanının %60’ı ile sözlü veya uygulama sınav puanının %40’ı toplanarak adayların giriş sınavı puanı tespit edilecektir.

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TBMM memur alımı sonuçları

TBMM personel alımı sonuçları