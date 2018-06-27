TBMM’de 8 Temmuz’daki yemin töreniyle açılacak 28. Yasama Dönemi için hazırlıklara başlandı. Seçim bölgelerinden mazbatalarını alan milletvekilleri, yemin töreni öncesinde bugünden itibaren TBMM’ye gelerek kayıtlarını yaptıracak.

Gazete Habertürk'ün haberine göre yeni seçilen milletvekillerinin işlemlerini yaptırabilmeleri amacıyla, Meclis Şeref Salonu’nda kayıt masaları kuruldu. Türk bayrakları ve TBMM flamalarının asıldığı alanda, milletvekilleri mazbata ve diğer gerekli evrakları görevlilere teslim ederek kayıt yaptıracak. Evraklarını teslim eden milletvekillerinin genel kurul oylaması ve yoklaması için parmak izleri alınacak.