TBMM Dilekçe Komisyonu’na başvuruda bulunan vatandaşlar, çocuklara cinsel istismarda bulunanlar için idam cezasının geri getirilmesini istedi. Gazete Habertürk'ten Saliha Çolak'ın haberine göre TBMM Dilekçe Komisyonu’na başvuran vatandaşların dilekçelerinden öne çıkan bazıları şöyle:

‘GELECEĞİMİZ İÇİN’

- Sayın TBMM Başkanı ve üyeleri, çocuk ve bebeklere yapılan vahşetin artık bir son olması için idam cezasının çıkarılmasını talep ediyorum.

- Sayın yetkili; son günlerde çocuk istismarı haberleri fazlasıyla gündemde ve son olarak Adana’da yaşanan olay tüm toplumu fazlasıyla üzdü. O çocuğumuzun son durumunu bilmiyorum ama bundan sonraki hayatı maalesef hiç iyi olmayacak, orası kesin. Bundan sonra bu tarz istismar olaylarının yaşanmaması adına caydırıcı cezaların getirilmesini talep ediyorum. Çocuklarımızın ve Türkiye’nin geleceği için bu adımı atmak zorundayız.

- Çocuk ve kadın istismarcılarına caydırıcı ceza istiyoruz. Bu istismarcıları durduracak tek cezanın da idam olduğunu düşünüyoruz. Bu caydırıcı idam kararını çıkarmaya yetkili mercii TBMM’dir.

İDAM 16 YIL ÖNCE KALKTI

İdam cezası en son 1984’te uygulandı. Abdullah Öcalan’a verilen idam cezası, Yargıtay’ca 29 Haziran 1999’da onaylandı. Avukatlarının başvurusu üzerine AİHM Kasım 1999’da davayı incelemek için ihtiyati tedbir kararı aldı. Ağustos 2002’de AB 3’üncü uyum paketi ile idam kaldırıldı. Temmuz 2004 tarih ve 5218 sayılı kanunla Türkiye idam cezasını tümüyle kaldırdı.

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