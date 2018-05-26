TCDD Taşımacılık AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Ramazan Bayramı nedeniyle artan yolcu talebinin karşılanabilmesi amacıyla Ankara ile İstanbul (Pendik) arasında karşılıklı ilave YHT seferleri gerçekleştirilecek.

14 ve 17 Haziran'da Ankara-İstanbul (Pendik) arasında karşılıklı işletilecek YHT'ler, Ankara'dan 13.25'te İstanbul'dan 18.45'te hareket edecek. İlave yüksek hızlı trenlerle Ankara-İstanbul arasında bin 644 kişilik yolcu kapasitesi sağlanacak.

Ayrıca Ramazan Bayramı süresince seyahat edecek yolcuların gidiş-dönüş biletlerini aynı anda alabilmeleri için tüm YHT seferlerinin biletleri 23-29 Haziran'ı kapsayacak şekilde satışa sunulacak.