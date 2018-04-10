ürkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya, "Enflasyon ve enflasyon beklentilerinin bulunduğu yüksek seviyeler fiyatlama davranışları üzerinde risk oluşturmaktadır." ifadesini kullandı.

Çetinkaya'nın, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı sunum, bankanın internet sitesinde yayımlandı.

Sunumunda, yakın dönemde açıklanan verilerin iktisadi faaliyetin gücünü koruduğuna işaret ettiğini belirten Çetinkaya, enflasyon ve enflasyon beklentilerinin bulunduğu yüksek seviyelerin fiyatlama davranışları üzerinde risk oluşturduğunu vurguladı.

Son dönemdeki gelişmelerin enflasyon görünümüne etkileri açısından yakından takip edildiğini bildiren Çetinkaya, "Para politikası kararları, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda şekillenmeye devam edecektir. Bu çerçevede, enflasyonun tahmin patikası ile uyumlu olması ve enflasyondaki düşüşün sürekliliğinin sağlanması hedeflenecektir. Yapısal alanlarda atılacak adımların kalıcı fiyat istikrarını desteklemesi beklenmektedir." ifadelerini kullandı.