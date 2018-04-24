Açılış partisi görkemli geçti

Swissotel The Bosphorus'ta gerçekleştirilen partiye, WTA ve Türkiye Tenis Federasyonu yetkilileri ile sporcular ve davetliler katıldı.

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, partide yaptığı konuşmada, göreve geldiklerinden beri tenisin gelişmesi için yoğun bir şekilde çalıştıklarını belirterek, "Tenisin ülkenin her tarafında oynanması için çalışıyoruz. Amacımız başarılı sporcular yetiştirmek ve düzenlediğimiz organizasyonlarda dünyanın en iyi tenisçilerini ağırlamak." ifadelerini kullandı.

Turnuvada mücadele edecek sporcuların tanıtıldığı partide, şarkıcı Demet Akalın da konser verdi.