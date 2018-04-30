Garanti Koza Park’ta düzenlenen toplam 250 bin dolar para ödüllü TEB BNP Paribas İstanbul Cup’ta adına yakışır bir final oynandı... 32 yaşındaki Pauline Parmentier, zaman zaman zorlandığı maçta Sloven rakibi Polona Hercog’u 6-4, 3-6, 6-3’lük setlerle devirip şampiyonluğa ulaştı.

İlk setin 5. oyununda rakibinin servisini kıran Parmentier, 3-2’yi buldu. Set boyunca 3 kez servis kıran dünya 122 numarası, ilk seti 6-4 alarak öne geçti. İkinci setin 3. oyununda yine servis kıran Fransız raket, 4 oyun sonunda 3-1’lik üstünlük yakaladı. Buna rağmen pes etmeyen, servisi kırıp kendi servis oyunlarında hata yapmamaya başlayan Hercog, üst üste 5 oyun alarak seti 6-3 kazandı ve maça 1-1’lik eşitliği getirdi.

Pauline Parmentier, 10 yıl sonra ilk kez WTA’de şampiyon oldu.

HERCOG RAKETİ KIRDI

Müthiş karşılaşmanın final setinde bütün oyunlar çekişmeli geçti. Rakibinin servisini kırarak avantaj elde eden Parmentier, set sonuna kadar üstünlüğünü koruyup seti 6-3, 2 saat 13 dakika süren maçı da 3 sette kazanarak şampiyonluğa ulaştı.

32 yaşındaki Fransız tenisçi, son sayıdan sonra büyük mutluluk yaşadı. Hercog ise maçı kaybetmesi nedeniyle sinirlerine hakim olamadı. Sloven raket, rakibini tebrik ettikten sonra raketini oturduğu koltuğa vurdu. Siniri geçmeyen Hercog, raketini diziyle kırdı.

RÜYA GİBİ

İstanbul'da şampiyonluğa ulaşan Pauline Parmentier, çok mutlu olduğubu söyledi. Fransız raket, “Rüya gibi bir hafta oldu. Rakibimin aksine, benim üzerimde baskı yoktu. Arkadaşlarım bana çok büyük destek verdi. Bu şampiyonluk, toprak sezonu için büyük moral oldu. Fransa Açık’ta da iyi işler başarmak istiyorum” dedi.