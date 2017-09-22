TEB sendikasyon kredisini yeniledi

Bu kredi ile bir önceki yıl alınan kredi tutarı karşılaştırıldığında yüzde 103 oranında yenilenme sağlandı.

Sendikasyon kredisinin 367 gün vadeli kısmı için faiz maliyeti sırasıyla Euribor artı yüzde 0,85 ve Libor artı yüzde 0,75 olarak gerçekleşti. Genel dış ticaretin finansmanı amaçlı kullanılacak olan 2 yıl 30 gün vadeli kredinin toplam maliyeti ise LIBOR + yüzde 1,90 oldu.

TEB'den yapılan açıklamada, Türkiye’nin global markalarının dünya piyasalarında daha etkin olabilmesi ve bu amaçla da ihracatın finansmanında kullanılacak olan bu kredinin, yatırımcıların Türkiye’deki temel ekonomik göstergelerin ve bankacılık sektörünün sağlamlığına inancını bir kez daha teyit ettiği belirtildi.