Tebliğ ile hayatı kabusa döndü

1990’da satın aldığı arazisinden yıllık 50 bin liralık gelir elde ettiğini söyleyen Özcan, “Tebligatı alınca şok geçirdim. Tarlama rüzgâr santralı kurulacakmış. 20 bin lira değer biçmişler. Değeri kat kat daha fazla” dedi.

Gazete Habertürk'ten Leyla Ünal'ın haberine göre; Mal Müdürlüğü’ne gittiğinde kendisine daha önce tebligat gönderildiğinin söylendiğini aktaran Özcan, “Bana durum tebliğ edilmedi. Geçim kaynağım bu arazi. Üzerine rüzgâr santralı kuracaklarmış. Mahkemeye gidip kamulaştırma kararına ve bedeline itirazda bulundum. Yanıt bekliyorum” diye konuştu.

Köy Muhtarı Tuncer Şaşkın, bir kısmı ormanlık diğer kısmı ise tapulu arazilerden oluşan Beşikiye mevkiindeki alanın, acele bir biçimde kamulaştırıldığını söyledi.

Habil Özcan