Alınan bilgiye göre, 29 yaşındaki Gülay M. ile iki yıl süre ile sosyal medya üzerinden arkadaş olduğu belirtilen ve genç kadınının bu görüşmeye son vermesinin ardından ücretli öğretmen E. K.'nin genç kıza sosyal medya üzerinden tehdit ve tacizde bulunduğu iddiasıyla Hatay Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

Daha sonra Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Feke ilçesine bağlı Oruçlu Mahallesi'nde ücretli öğretmenlik yaptığı öğrenilen E. K., ekipler tarafından gözaltına alındı.

GÖREVİNE SON VERİLMİŞTİ

Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından da görevine son verilen E.K., emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Adana İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar da olayın duyulmasının ardından inceleme başlattıklarını belirterek "Kaymakamlık oluru ile ücretli derse giren bir öğretmen. Ciddi iddialarla karşı karşıya olduğu için çok geniş araştırma yapmadan onayını iptal ettik ve derse girdiği kurumla ilişkisini kestik. İncelememiz sürüyor" ifadesini kullanmıştı.

TEHDİTTEN SERBEST, BİR BAŞKA SUÇTAN TUTUKLU

Gülay M'yi sosyal medya üzerinden ölümle tehdit ettiği iddiasıyla Kozan ilçesinde gözaltına alınan E.K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Erdoğan K. Gülay M’ye yönelik eylemleri nedeniyle adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklandı

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