Tecavüzle suçlanan Harvey Weinstein 25 yıl hapis cezası alabilir

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ABD'de onlarca kadına tecavüz ve cinsel tacizle suçlanan ünlü yapımcı Harvey Weinstein hakkında iddianame hazırlandı.

İddianame, 2004 ve 2013'te cinsel saldırıya uğradıklarını söyleyen iki kadına yönelik suçlamaları içeriyor.

Bu kadınların adları İSE açıklanmadı.

İki davadan herhangi birinden suçlu bulunması halinde Weinstein'in 25 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtiliyor.

Avukatı, Weinstein'in suçlamaları reddedeceğini söyledi.

'Hesap vermeye bir adım daha yaklaştı'

New York Bölge Savcısı Cyrus Vance, iddianameyle ilgili olarak Weinstein'in "hesap vermeye" bir adım daha yaklaştığını söyledi.

70'den fazla kadın Weinstein'ı cinsel taciz ve tecavüzle suçluyor.

Ünlü yapımcı hakkında Amerikan Federal Hükümeti de inceleme başlatmış durumda.

Harvey Weistein hakkında Los Angeles ve Londra'da da davalar açılması bekleniyor.

Weinstein, pasaportunu polise teslim etmesi ve izleme cihazı takması koşuluyla geçen hafta bir milyon dolar kefaletle serbest bırakılmıştı.

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