Tecnico Universitario - Aucas sahaya çıkıyor

Tecnico Universitario ve Aucas, 13 Mayıs 2018 Pazar günü Ekvador Premier A 1.Aşama maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 20:00. Tecnico Universitario 9 puana sahip olarak 10. sırada yer alırken Aucas 15 puanda ve 7. sırada. Tecnico Universitario, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Aucas, son 5 maçında 5 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 534. İddaa'da Tecnico Universitario kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Aucas kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Tecnico Universitario son hafta oynanan Aucas maçında 0-1 yenildi.

Aucas, Tecnico Universitario karşılaşmaında 0-1 kazandı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Tecnico Universitario, 6 gol attı ve 8 gol yedi.

Aucas ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Aucas, 4 gol atarken 8 gol yedi.