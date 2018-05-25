Tecnico Universitario - Jose Teran maçı öncesi rakamlar

Ekvador Premier A 1.Aşama maçında Tecnico Universitario ile Jose Teran, 26 Mayıs 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 03:15. Tecnico Universitario 9 puana sahip olarak 11. sırada yer alırken Jose Teran 20 puanda ve 6. sırada. Tecnico Universitario son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Jose Teran, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 130 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Tecnico Universitario kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Jose Teran sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Tecnico Universitario önceki hafta El Nacional mücadelesinde 1-3 yenildi.

Jose Teran ise LDU-Loja karşılaşmasında 2-1 yenildi.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Tecnico Universitario, 6 gol attı ve 9 gol yedi.

Jose Teran, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. Jose Teran, deplasmanda 10 kez ağları sarsarken, 9 kez topu kendi kalesinde gördü.