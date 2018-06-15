Tecnico Universitario - LDU-Quito sahaya çıkıyor

Tecnico Universitario ve LDU-Quito, 16 Haziran 2018 Cumartesi günü Ekvador Premier A 1.Aşama maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 04:00. 12 puanlı Tecnico Universitario 12. sırada bulunuyor, LDU-Quito 38 puana sahip ve 1. sırada. Ev sahibi Tecnico Universitario, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. LDU-Quito, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 169 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Tecnico Universitario kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, LDU-Quito sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Tecnico Universitario son haftadaki LDU-Quito müsabasında 3-3 berabere kaldı.

LDU-Quito ise Tecnico Universitario maçında 3-3 berabere kaldı.

Tecnico Universitario, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Tecnico Universitario, kendi sahasında 8 gol attı, 12 gol yedi.

LDU-Quito ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 5 galibiyet, 0 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. LDU-Quito, 11 gol atarken 9 gol yedi.