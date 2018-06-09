Tecnico Universitario - Macara maçı öncesi rakamlar

Tecnico Universitario ve Macara, 10 Haziran 2018 Pazar günü Ekvador Premier A 1.Aşama maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 20:00. Maç öncesi Tecnico Universitario 12 puanla 11. sırada, Macara 16 puanla 9. sırada bulunuyor. Tecnico Universitario, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Macara, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 308 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Tecnico Universitario kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Macara sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Tecnico Universitario son hafta oynanan Imbabura maçında 1-2 kazandı.

Macara, LDU-Portoviejo karşılaşmaında 4-0 kazandı.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Tecnico Universitario, 8 gol attı ve 10 gol yedi.

Macara, dış sahada 2 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Macara 8 kez gol sevinci yaşadı, 13 kez topu ağlarında gördü.