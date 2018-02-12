Zeytin Dalı Harekâtı’nda Afrin şehir merkezine yapılacak meskûn mahal operasyonuna, Güneydoğu’daki çukur operasyonlarında görev yaparak tecrübe kazanmış güvenlik korucularının da götürüleceği öğrenildi. İl ve ilçe jandarma komutanlıklarının çalışma yaptığı; Diyarbakır, Mardin, Şırnak ve Hakkâri’de görev yapanlar arasından gönüllülerin seçileceği belirtildi.

Gazete Habertürk'ten Mehmet Kayahan'ın haberine göre Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, “Kürt kökenli korucular harekâta katılarak operasyonun Kürtlere karşı yapıldığı algısını kıracak” dedi.

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