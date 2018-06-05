Tegs - Assyriska sahaya çıkıyor

Tegs ve Assyriska, 06 Haziran 2018 Çarşamba günü İsveç 1.Lig Kuzey maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 16:00. 11 puanlı Tegs 10. sırada bulunuyor, Assyriska 16 puana sahip ve 3. sırada. Tegs, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Assyriska, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 470. İddaa'da Tegs kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Assyriska kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Tegs son hafta oynanan IFK Lulea maçında 4-0 kazandı.

Assyriska, Nyköpings BIS karşılaşmaında 1-2 yenildi.

Tegs, evinde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 6 gol atıp 8 gol yedi.

Assyriska, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Assyriska, deplasmanda 8 kez ağları sarsarken, 8 kez topu kendi kalesinde gördü.