Tegs - Sandvikens IF maçı öncesi rakamlar

İsveç 1.Lig Kuzey heyecanı devam ediyor. Tegs, 24 Haziran 2018 Pazar günü Sandvikens IF takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 16:00. Tegs 14 puana sahip olarak 11. sırada yer alırken Sandvikens IF 11 puanda ve 13. sırada. Tegs son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Sandvikens IF, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 210. İddaa'da Tegs kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Sandvikens IF kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Tegs son hafta oynanan IFK Lulea maçında 4-0 kazandı.

Sandvikens IF ise Vasteras SK FK maçında 3-1 kazandı.

Tegs, evinde 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 8 gol atıp 9 gol yedi.

Sandvikens IF, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Sandvikens IF, deplasmanda 7 kez ağları sarsarken, 6 kez topu kendi kalesinde gördü.